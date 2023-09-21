Стало известно о попытках Украины сформировать новые ударные группы Марочко заявил о планах Украины создать ударные группы для окружения ВС РФ

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины наращивает силы и планирует создать новые ударные группы на Купянском направлении, заявил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, всего планируется создать два таких подразделения. В случае поступления боевого распоряжения они могут атаковать российские позиции с флангов, взяв военнослужащих в полукольцо, считает эксперт.

В районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы отмечено наращивание сил и средств противника. Исходя из количества личного состава, вооружения и техники, вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп, — рассказал Марочко.

Как сообщалось ранее, российские ударные беспилотники атаковали украинскую штурмовую группу в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Как утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, противник понес большие потери. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить пункт боепитания ВСУ под населенным пунктом Синьковка. Это позволило лишить украинские подразделения боеприпасов.