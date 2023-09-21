Российские силы накрыли штурмовую группу ВСУ в районе Работино Рогов заявил об ударе российских БПЛА по украинским штурмовикам под Работино

Фото: МО РФ

Российские ударные беспилотники атаковали штурмовую группу украинских войск между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ понесли большие потери, из-за чего решили отступить.

Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении, — сказал Рогов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что не видит предпосылок к готовности ВСУ переломить ситуацию на фронте. По его словам, подразделения ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки, кроме того, стабилизировалась обстановка в Работино на Запорожском направлении.

При этом 19 сентября врио главы ДНР заявил, что Клещеевка и Андреевка находятся в серой зоне, то есть фактически не контролируются полностью ни одной из сторон. По его словам, ВСУ безуспешно пытаются закрепиться в этих районах. Пушилин также указал, что Андреевка почти полностью уничтожена.