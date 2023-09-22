В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танков Leopard в зоне СВО Минобороны РФ: два танка Leopard уничтожены на Купянском направлении

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

ВС РФ уничтожили два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ в Telegram. Кроме того, были ликвидированы три автомобиля, а также 20 солдат ВСУ.

Потери ВСУ составили до 20-ти украинских военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ и три автомобиля, — говорится в сообщении.

Военное ведомство отмечает, что в целом на Купянском направлении «Западная» группировка войск нанесла удар по ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен из РСЗО БМ-21-1 «Град». Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По его словам, пункт был обнаружен аэроразведкой, затем по нему нанесли огневое поражение.

До этого сообщалось, что российские ударные беспилотники атаковали украинскую штурмовую группу в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Как утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, противник понес большие потери.