Поддубный: ВС России отбили ранее потерянные опорники

Фото: МО РФ

Военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы России вернули себе ранее занятые ВСУ опорные пункты на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. По его словам, украинские солдаты предпринимали попытки закрепиться в регионе, однако все атаки были отбиты. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На границе ДНР и Запорожской области временное затишье. Бойцы, находящиеся на Времевском выступе, не фиксируют попыток противника атаковать. Огневой вал сменился непривычной для этих мест тишиной. Российские опорники, ранее занятые ВСУ, удалось отбить назад. Попытки украинских солдат закрепиться были разбиты нашими артиллеристами, — написал Поддубный.

По словам военкора, не стоит считать, что украинская армия отказалась продолжать наступление на данном участке фронта. Поверить в отказ ВСУ бороться — значить обречь себя на малоприятные «сюрпризы» считает Поддубный.

Ранее военкор сообщил, что ВС России нанесли серию ударов по инфраструктуре ВСУ в тылу. По его словам, в результате массированной атаки были поражены объекты в Одесской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.