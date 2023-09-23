Уничтожение затаившихся в окопах бойцов ВСУ попало на видео Военкор Руденко: ВС России уничтожили скопления бойцов ВСУ в районе Клещеевки

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале кадры уничтожения скоплений бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, видео снято в районе села Клещеевка. Военкор добавил, что ВСУ несут огромные потери, однако власти Украины внушают гражданам противоположное.

Киевский режим несет огромные потери, но при этом хорошо продуманными информационными акциями ( удар по штабу ВМФ) они внушают своим зачарованным людям, что не все так плохо. Но это не так. Нацисты на фронте гибнут пачками, — написал Руденко.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили скопления украинских войск на Донецком направлении. Подразделения ВСУ были ликвидированы в районе Красногоровки, Клещеевки и Мало-Ильиновки, уточнил он.

Ранее российские ударные беспилотники атаковали штурмовую группу украинских войск между селами Работино и Вербовое, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинская армия несет большие потери. Из-за этого подразделения ВСУ вынуждены отступать все чаще, добавил он.