«Солнцепеки» испепелили скопления украинских войск на Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТОС-1А «Солнцепек»

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили скопления украинских войск на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. По его словам, подразделения ВСУ потерпели поражение в районе Красногоровки, Клещеевки и Мало-Ильиновки, передает РИА Новости.

Расчетами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Красногоровке, Клещеевке, Мало-Ильиновке, — сообщил Минесашвили.

Средства противовоздушной обороны тем временем ликвидировали семь украинских дронов, добавил он. Также было отражено четыре попытки ВСУ атаковать у населенных пунктов Северное, Марьинка и Клещеевка.

Подразделениями оперативно-тактической и армейской авиации были разгромлены объекты 5-й штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ. По словам начальника пресс-службы, был в том числе уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника. ВСУ понесли потери в живой силе.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения диверсионного отряда Вооруженных сил Украины. По ДРГ противника отработали системы «Солнцепек». Поражение было нанесено, когда ВСУ попытались переправиться через Днепр и закрепиться на островах.