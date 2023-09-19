Опубликованы кадры работы «Солнцепека» по украинской ДРГ на Днепре

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения диверсионного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечается, противник пытался переправиться через реку Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег. Движение заметили операторы беспилотников и разведка, удар был нанесен тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». На записи, которую публикует РИА Новости, видны объемные взрывы, характерные для термобарических боеприпасов.

Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнемётных систем «Солнцепек», — рассказали в МО РФ.

Ранее появились кадры работы российских военных на Запорожском направлении. Военнослужащие ВС РФ запустили управляемую ракету по украинскому танку. На записи видно, что российский боец запускает снаряд, через некоторое время происходит взрыв.

В свою очередь военкор Андрей Руденко показал видео последствий удара со стороны ВСУ по зданию правительства ДНР в Донецке. На кадрах видно, что были повреждены крыша и фасад. Как оценивают ситуацию на фронте российские военные корреспонденты — в материале NEWS.ru.