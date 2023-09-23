Зеленскому предрекли отставку: новости СВО на утро 23 сентября

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Череда серьезных поражений на фронте и разорение страны делают будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманным, с таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, украинского лидера в перспективе могут отстранить от власти. Он также сообщил, что под командованием Зеленского Вооруженные силы Украины потеряли порядка 400 тысяч военных и значительный объем западного оружия. Все эти факторы, по мнению Риттера, делают будущее украинского лидера «очень мрачным».

Вторым военным, погибшим из-за угнавшего вертолет Ми-8 летчика-предателя Максима Кузьминова, оказался 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов. Он родом из Алтайского края. Друг Кирьянова считает, что у погибших военных могло не быть с собой оружия, так как Кузьминов на правах командира мог приказать не брать его.

Канада отправит на Украину своих инструкторов для обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он выступил перед парламентом.

Взрыв прогремел в заливе у Одессы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Одесской области Украины объявлена воздушная тревога. Тревожные сирены звучат и в Николаевской области страны.

Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений о прекращении поддержки Киева, сообщили высокопоставленные источники в Пентагоне. Там отметили, что разногласия пока не привели к «появлению трещин» в союзе, однако для США остается неясной конкретная позиция Польши по поддержке украинцев. В свою очередь анонимный европейский дипломат рассказал, что польские официальные лица заверили иностранных коллег в том, что государство продолжит меры военной поддержки Киева, хотя и в меньших объемах.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в ДНР, в результате пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники. Корреспондент Евгений Быковский отметил, что местные жители сообщили о большом грохоте во время обстрела, который длился более полутора часов.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР. Украинская армия выпустила 163 боеприпаса по республике, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Горловское направление обстреляли два раза, Ясиноватское — 16 раз. Во всех обстрелах применялись кассетные боеприпасы.

Фото: t.me/DNR_SCKK

За ночь в Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в промежутке с 04:13 по 04:28 воздушная тревога была объявлена в Днепровской, Харьковской и Полтавской областях Украины.

Канада выделит Украине $482 млн в ближайшие годы и передаст танки Leopard 2 в рамках военной помощи. Власти этой страны также намерены ввести дополнительные санкции в отношении России.

Британские и российские дипломаты за последние 1,5 года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине, заявил высокопоставленный представитель Великобритании. По его словам, встречи устраивались в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал безграмотным заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года. По его мнению, процесс распада украинского государства продолжится. Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что для прекращения боевых действий должен последовать вывод войск России, включая Черноморский флот, со «всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года».

Офицер ВСУ, сдавшийся в плен российским военным, предоставил подробные сведения о корректировщиках в ДНР, наводящих удары артиллерии украинских войск, а также раскрыл личности и телефоны командования 10-го армейского корпуса армии Украины на Южном направлении. Всю информацию пленный предоставил в первые же часы после сдачи.

Читайте также:

Ракета ВСУ попала в здание ЧФ в Крыму: новости СВО на вечер 22 сентября