ВСУ кассетными снарядами уничтожили технику коммунальщиков в Ясиноватой

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в ДНР, в результате пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина, сообщает РЕН ТВ. По его данным, также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники.

Корреспондент Евгений Быковский отметил, что местные жители сообщили о большом грохоте во время обстрела, который длился более полутора часов.

Предварительно, били из натовского калибра 155 миллиметров, — сказал журналист.

РИА Новости уточняет, что пострадала техника коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис», которую Ясиноватой передала шефствующая над ним администрация Челябинской области. У большей части автомобилей осколками пробило двигатель.

Вы видите... Страх, ужас, конторы нет... Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными [снарядами]. В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить, — рассказал агентству сотрудник предприятия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.