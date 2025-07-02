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02 июля 2025 в 19:03

Военнослужащий покинул строй на присяге из-за действий священника

Солдат 90-й танковой дивизии покинул строй, чтобы не попасть под святую воду

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военнослужащий 90-й танковой дивизии покинул строй во время приведения к присяге из-за действий главы военного отдела Челябинской епархии Димитрия Егорова. Как сообщили в Telegram-канале «Военный отдел Московского патриархата», боец не захотел попасть под окропление святой водой.

Священник обратился к российским военнослужащим с напутственным словом и предупредил их о намерении окропить святой водой. Протоиерей Димитрий также предложил мусульманам выйти из строя, чтобы избежать окропления. В результате из строя вышел только один военнослужащий, который строевым шагом покинул «коробку» солдат, сделал шаг в сторону и вернулся только после завершения обряда.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал наградить брянских священников, которые регулярно посещают зону проведения специальной военной операции. По его словам, их духовная поддержка укрепляет дух российских военнослужащих, а мужество вдохновляет общество.

До этого стало известно, что военный священник Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырского долга в зоне специальной военной операции на Украине. Смерть 32-летнего иерея наступила в результате обстрела из РСЗО HIMARS.

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