Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 18:48

Греф заявил о необходимости более серьезного снижения ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ключевой ставки в июле должно быть более существенным, чем планируется, иначе это не окажет ощутимого эффекта на экономику, заявил на Финансовом конгрессе Банка России глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, которые приводит РБК, реальная ставка на данный момент составляет 15–16%.

Очевидно, что снижение назрело, и, на мой взгляд, снижение на 100 или 200 базисных пунктов — оно будет совершенно неощутимым. Нужно делать значительно более серьезный шаг, — подчеркнул он.

Греф подчеркнул, что не видит рисков в случае ускоренного снижения ставки. При этом давление на ЦБ со стороны бизнеса он назвал признаком «реальной озабоченности».

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российскую экономику ждут тяжелые времена из-за высокой ключевой ставки. По его словам, быстро снизить этот показатель нельзя, процесс может занять целый год.

Тем временем депутат Анатолий Аксаков считает, что ключевая ставка Банка России к концу текущего года может опуститься до 13–15% годовых при отсутствии внешних негативных шоков. По его словам, это зависит от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция.

Герман Греф
Сбербанк
ключевая ставка
ЦБ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.