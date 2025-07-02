Греф заявил о необходимости более серьезного снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки в июле должно быть более существенным, чем планируется, иначе это не окажет ощутимого эффекта на экономику, заявил на Финансовом конгрессе Банка России глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, которые приводит РБК, реальная ставка на данный момент составляет 15–16%.

Очевидно, что снижение назрело, и, на мой взгляд, снижение на 100 или 200 базисных пунктов — оно будет совершенно неощутимым. Нужно делать значительно более серьезный шаг, — подчеркнул он.

Греф подчеркнул, что не видит рисков в случае ускоренного снижения ставки. При этом давление на ЦБ со стороны бизнеса он назвал признаком «реальной озабоченности».

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российскую экономику ждут тяжелые времена из-за высокой ключевой ставки. По его словам, быстро снизить этот показатель нельзя, процесс может занять целый год.

Тем временем депутат Анатолий Аксаков считает, что ключевая ставка Банка России к концу текущего года может опуститься до 13–15% годовых при отсутствии внешних негативных шоков. По его словам, это зависит от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция.