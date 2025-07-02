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02 июля 2025 в 18:59

Боец СВО нашел подорвавшегося на мине сына и вынес его на руках с поля боя

Боец СВО из Башкирии рискнул жизнью ради спасения подорвавшегося на мине сына

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Участник спецоперации из Башкирии рискнул жизнью ради спасения своего сына, сообщает портал Gorobzor.ru. По данным издания, мужчина нашел своего сына, подорвавшегося на мине, и вынес его с поля боя под вражеским огнем. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

История началась в 2022 году, когда молодого человека призвали на службу. Не желая оставлять сына одного, отец добровольно отправился в зону СВО в декабре 2023 года. Вскоре родные оказались на одном участке фронта.

В июле 2024 года сын, возвращаясь с боевого задания, подорвался на мине, получив тяжелые ранения. Узнав о случившемся, отец немедленно присоединился к эвакуационной группе. Под непрекращающимся огнем противника он отыскал сына на минном поле и пять километров нес его на руках к безопасной территории. Всем участникам операции чудом удалось выжить.

Ранее сообщалось, что медсестру-анестезиолога из Екатеринбурга Ирину Рыжкову, спасавшую жизни раненым бойцам и мирным жителя на СВО, уволили со службы. Причиной стало достижение предельного возраста пребывания на военной службе — 45 лет. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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