Боец СВО нашел подорвавшегося на мине сына и вынес его на руках с поля боя

Боец СВО нашел подорвавшегося на мине сына и вынес его на руках с поля боя Боец СВО из Башкирии рискнул жизнью ради спасения подорвавшегося на мине сына

Участник спецоперации из Башкирии рискнул жизнью ради спасения своего сына, сообщает портал Gorobzor.ru. По данным издания, мужчина нашел своего сына, подорвавшегося на мине, и вынес его с поля боя под вражеским огнем. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

История началась в 2022 году, когда молодого человека призвали на службу. Не желая оставлять сына одного, отец добровольно отправился в зону СВО в декабре 2023 года. Вскоре родные оказались на одном участке фронта.

В июле 2024 года сын, возвращаясь с боевого задания, подорвался на мине, получив тяжелые ранения. Узнав о случившемся, отец немедленно присоединился к эвакуационной группе. Под непрекращающимся огнем противника он отыскал сына на минном поле и пять километров нес его на руках к безопасной территории. Всем участникам операции чудом удалось выжить.

Ранее сообщалось, что медсестру-анестезиолога из Екатеринбурга Ирину Рыжкову, спасавшую жизни раненым бойцам и мирным жителя на СВО, уволили со службы. Причиной стало достижение предельного возраста пребывания на военной службе — 45 лет. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.