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02 июля 2025 в 18:29

«Для Гитлера Канье — обезьяна»: правнук Сталина поставил рэпера на место

Правнук Сталина Бенсаад раскритиковал Канье Уэста за посвященную Гитлеру песню

Художник Селим Бенсаад, законный правнук Иосифа Сталина, обрушился с резкой критикой на американского рэпера Канье Уэста, посвятившего песню лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. В разговоре с NEWS.ru он назвал удивительным тот факт, что темнокожий музыкант прославляет человека, который посвятил себя уничтожению людей его расы.

Удивительное дело, черный рэпер прославляет Адольфа Гитлера, который радел за чистоту белой расы ариев, истребляя всех, даже армян не считая людьми. Я не понимаю, может, Канье Уэсту стоит для начала подучить историю из первоисточников, а не американских комиксов? Или он ошибочно полагает, что Гитлер истреблял только евреев? Спешу его расстроить, для Гитлера он — просто обезьяна на потеху, — сказал собеседник NEWS.ru.

Бенсаад также напомнил о мрачных страницах истории. Так, в «просвещенной» Европе вплоть до 1955 года чернокожих детей содержали в зоопарках как диковинных животных, в то время как в США вовсю процветала расовая сегрегация, отметил он.

Ни Канье Уэст, ни я бы не родились, если бы Гитлер победил в 1945 году, — подчеркнул правнук Сталина.

Особое внимание художник уделил современному возрождению нацистских идей. Он отметил, что военная операция на Украине является продолжением той борьбы, которую вел советский народ.

Ранее МВД Австралии аннулировало визу рэпера Канье Уэста. Как отметил глава министерства Тони Берк, американский музыкант сделал много оскорбительных замечаний.

Канье Уэст
Адольф Гитлер
нацизм
нацисты
Иосиф Сталин
песни
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