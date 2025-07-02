Политолог раскрыл цель звонка Макрона Путину

Звонок президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину нужен для роста уровня поддержки французского лидера у жителей своей страны, заявил политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев. По его словам, тот считает себя миротворцем в пику канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который занял русофобскую позицию, пишет ТАСС.

Макрон считает, что сможет выступить как некий миротворец. А вдруг получится? Ну, у [президента США Дональда] Трампа не получилось, а вдруг получится у Макрона. Поэтому Макрон здесь попытается отыграть свою скрипку, повысить свой рейтинг во французском обществе, который в принципе сейчас упал до самых низов, — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в телефонном разговоре между Путиным и Макроном обсуждалось право Ирана на мирный атом. Лидеры подчеркнули важность уважения этого права и необходимость строгого контроля за ядерной программой Тегерана.

Ранее политолог Алиса Казелько заявила, что Макрон впервые за три года позвонил президенту России Владимиру Путину, преследуя личный интерес — поднять себе рейтинг, который существенно снизился. По ее мнению, их разговор стал шагом к возобновлению диалога с Европой.