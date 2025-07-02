Сильные взрывы прогремели в украинском Житомире, при этом не была объявлена воздушная тревога, сообщил телеканал «Новости.LIVE». По данным некоторых СМИ, в городе горит автозаправка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как высоко в небо поднимается густой столб дыма.

В Житомире прогремели взрывы, тревоги объявлено не было, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздался взрыв. Уточняется, что в Харьковской области объявлялась воздушная тревога, другие подробности не раскрываются.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

В конце июня в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших не было.