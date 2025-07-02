«Он здесь не нужен»: в ФПБК призвали запретить Канье Уэсту въезд в Россию Глава ФПБК Бородин призвал запретить Канье Уэсту въезд в Россию

Американскому рэперу Канье Уэсту следует запретить въезд в Россию, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, артист, представляющий страну НАТО, несет западные ценности, которые противоречат интересам РФ.

У нас непростое время для нашей страны. У нас идет СВО. Зачем нам нужны западные артисты? Уэст — артист страны НАТО, которая поддерживает киевский террористический режим. У нас есть свои артисты, которые также могут выступать. И зачем нам здесь, в России, нужны западные ценности? Я считаю, что данного артиста пускать в страну однозначно нельзя. Он здесь не нужен, — высказался Бородин.

Он выразил обеспокоенность деятельностью организаторов, которые пригласили Уэста в Россию. Также глава ФПБК призвал провести прокурорскую проверку мотивов промоутеров.

Я не понимаю этих организаторов, которые в РФ постоянно привозят Уэста. Я не понимаю, что они здесь пытаются нам популяризировать, навязывать другую культуру, внести в нашу страну западные ценности, молодежи забить голову. Я считаю, что нужна прокурорская проверка организаторов, которые его сюда привозят. Потому что непонятно, с какой целью и на чьи деньги это делается, — резюмировал Бородин.

Ранее министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что МВД страны аннулировало визу Уэста, который спел песню об Адольфе Гитлере. По его словам, американский музыкант делал много оскорбительных замечаний.