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02 июля 2025 в 18:43

Дуда учредил Национальный день памяти о жертвах Волынской резни

Дуда подписал закон о Национальном дне памяти о жертвах Волынской резни

Фото: IMAGO/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного членами ОУН — УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны в РФ экстремистскими и террористическими, деятельность запрещена) на восточных территориях Второй Польской Республики, пишет Onet со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства. До этого такое решение принял польский сейм.

Целью закона является установление нового национального праздника — Национального дня памяти поляков — жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА) на восточных территориях Второй Польской Республики, который отмечается 11 июля, — говорится в сообщении.

Ранее газета Myśl Polska написала, что из-за данных по Волынской резне Киев боится потерять поддержку Запада. По мнению журналистов, Украина стремится показать себя с лучшей стороны в сфере исторической политики.

До этого стало известно, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться правды на международном уровне о Волынской резне. По его словам, за трагедию несут ответственность бандеровцы, которых нынешнее правительство Украины боготворит.

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Волынская резня
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