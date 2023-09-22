Канада пообещала передать Украине $482 млн и танки Leopard 2

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Бундесвера Leopard 2

Канада выделит Украине $482 млн в ближайшие годы и передаст танки Leopard 2 в рамках военной помощи, сообщает телеканал CTV. Власти этой страны также намерены ввести дополнительные санкции в отношении России, уточнил телеканал.

Федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи на 650 млн [канадских] долларов (около 482 млн долларов США. — NEWS.ru) на ближайшие годы. В рамках этой суммы Канада передаст Киеву больше танков Leopard 2, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составbn $128 млн. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине, заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, такое решение принял лично президент США Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Министр обороны США Ллойд Остин, ранее отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Украина больше нуждается в средствах противовоздушной обороны. По его словам, в данное время союзники сосредоточены именно на этом и в этом направлении еще многое предстоит сделать.