Шеф Пентагона ушел от ответа про поставки Украине дальнобойных ракет Остин о поставках Украине дальнобойных ракет: Киев больше нуждается в ПВО

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Украина больше нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), заявил министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет. По его словам, которые приводит РИА Новости, в данное время союзники сосредоточены именно на этом. И в этом направлении еще многое предстоит сделать, сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

Мы остаемся сосредоточены на их наиболее острых нуждах... Мы торопились обеспечить наибольшее количество средств ПВО и артиллерийских платформ. И мы привержены тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они были успешны в конкретный момент времени, — заявил Остин, отвечая на вопрос о дальнобойных ракетах.

Как пишет ТАСС, глава Пентагона отметил, что системы ПВО будут оставаться самым необходимым видом вооружений для Украины. А западным странам следует передать Киеву дополнительные боеприпасы к системам ПВО в преддверии зимы.

На сегодняшней встрече я призвал союзников и партнеров поискать тщательнее и передать всевозможные боеприпасы для ПВО, — сказал Остин.

Ранее четыре американских сенатора потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. По их мнению, это «максимизирует вероятность» успеха ее операции. Отправить Киеву дальнобойные ракеты призывал и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он раскритиковал американские власти, которые задерживают поставки таких вооружений.