Байден не стал включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи Киеву

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение принял лично Джо Байден.

Он в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем, — сказал советник.

При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Украина больше нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в данное время союзники сосредоточены именно на этом и в этом направлении еще многое предстоит сделать.

Незадолго до этого четыре американских сенатора потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. По их мнению, это «максимизирует вероятность» успеха ее операции. Отправить Киеву дальнобойные ракеты призывал и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.