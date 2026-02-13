Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 16:33

Военный эксперт назвал ключевую уязвимость танков Leopard 2

Военэксперт Дандыкин: Leopard 2 непригоден для украинского чернозема

Leopard 2A Leopard 2A Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкие танки Leopard 2 оказались непригодны для ведения боевых действий в условиях украинского чернозема из-за проблем с проходимостью, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, западная техника в отличие от российской создавалась без учета реалий позиционных боев и тяжелых грунтов.

Успех уничтожения Leopard 2 заключается в нашей технике, которая успешно справляется, в том числе в танковых дуэлях. Leopard 2 — это тяжелый танк. Вполне вероятно, что ему не нравятся черноземы и тяжелая проходимость. Он, как и всякая западная техника, капризен. При создании наших машин мы изначально учитываем, что делаем их для конкретного боя. Я думаю, что дело также в бойцах, командирах, операторах дронов и артиллеристах. ВС РФ успешно уничтожают Leopard 2 дроновыми ударами в несколько заходов, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard 2, которые получила Украина, не оправдали ожиданий. По словам американских журналистов, машины потерпели неудачу на поле боя и стали «логистическим бременем».

танки
Украина
СВО
Leopard 2
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл, зачем на самом деле хотели устранить замглавы ГРУ
Жгучий мороз до -20? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Локализация 2.0: как делают высокоточные детали по индивидуальным чертежам
Месть за Волгоград и реформа Сырского: новости СВО на вечер 13 февраля
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Украина назвала имена переговорщиков для встречи в Женеве
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.