Немецкие танки Leopard 2 оказались непригодны для ведения боевых действий в условиях украинского чернозема из-за проблем с проходимостью, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, западная техника в отличие от российской создавалась без учета реалий позиционных боев и тяжелых грунтов.

Успех уничтожения Leopard 2 заключается в нашей технике, которая успешно справляется, в том числе в танковых дуэлях. Leopard 2 — это тяжелый танк. Вполне вероятно, что ему не нравятся черноземы и тяжелая проходимость. Он, как и всякая западная техника, капризен. При создании наших машин мы изначально учитываем, что делаем их для конкретного боя. Я думаю, что дело также в бойцах, командирах, операторах дронов и артиллеристах. ВС РФ успешно уничтожают Leopard 2 дроновыми ударами в несколько заходов, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard 2, которые получила Украина, не оправдали ожиданий. По словам американских журналистов, машины потерпели неудачу на поле боя и стали «логистическим бременем».