Блинкен объявил стоимость нового пакета помощи Киеву Блинкен: новая военная помощь США оценивается в $128 млн

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Общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составить $128 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.

В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на $128 миллионов со складов министерства обороны, — говорится в заявлении главы Госдепа.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина получит дополнительные пакеты военной помощи от Вашингтона. Он добавил, что правительство страны практически на регулярной основе предоставляло помощь Киеву в сфере безопасности. При этом он не стал уточнять, что именно входит в пакет.

Тем временем американская газета Punchbowl сообщила, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не стал гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь на $24 млрд. Именно такую сумму запросил Белый дом у конгресса. До этого около 30 членов Республиканской партии отклонили запрос администрации США на выделение нового пакета помощи Киеву. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт