США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины

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Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений о прекращении поддержки Киева, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне. Там отметили, что разногласия пока не привели к «появлению трещин» в союзе, однако для США остается неясной конкретная позиция Польши по поддержке украинцев.

В свою очередь анонимный европейский дипломат рассказал, что польские официальные лица заверили иностранных коллег в том, что государство продолжит меры военной поддержки Киева, хотя и в меньших объемах. Полное прекращение поддержки, по мнению дипломата, может «подорвать единство НАТО».

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава прекратила поставки вооружения Киеву. По его словам, страна сама в настоящее время активно вооружается. Такое решение было озвучено после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, таким образом помогают России. Также Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО против Польши, запретившей импорт украинского зерна.

Также сообщалось, что Матеуш Моравецкий потребовал от Владимира Зеленского прекратить оскорбления в адрес Варшавы. По словам главы кабмина, Польша в сложившейся ситуации будет отстаивать свои интересы.