Моравецкий потребовал от Зеленского прекратить оскорблять Польшу

Фото: Piotr Polak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить оскорбления в адрес Варшавы, призыв политика прозвучал в эфире телеканала TVP. По словам главы кабмина, Польша в сложившейся ситуации будет отстаивать свои интересы.

Я призываю президента Зеленского больше никогда не высказывать оскорблений в адрес поляков, как он сделал во время своего выступления в ООН. Польша этого не позволит. Защита репутации нашей страны — это мой долг, а также важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы, — сказал Моравецкий.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. В результате Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран. При этом Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, таким образом помогают России.

После этого премьер-министр республики Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава прекратила поставки вооружения Киеву. По его словам, страна сама в настоящее время активно вооружается.