Украина подала иски против поставлявших ей оружие стран Украина направила в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии

Фото: МО Украины

Киевские власти обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с исками против Польши, Словакии и Венгрии, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит пресс-служба ведомства. Такие меры связаны с решением трех европейских стран ввести запрет на ввоз с Украины зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Разбирательства будут проводиться несмотря на то, что Киев получал поддержку от Варшавы, Братиславы и Будапешта на фоне боевых действий.

В соответствии с договоренностью о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации Украиной поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО, — заявила Свириденко.

Ранее страны Центральной Европы решили бойкотировать поставки украинской сельскохозяйственной продукции, так как они нанесли удар по их собственным фермерам. Отношения между государствами резко ухудшились, хотя Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину. Словакия передавала Киеву истребители МиГ-29, а Венгрия, хотя и не снабжает соседнюю республику оружием, помогала ей с лечением солдат ВСУ.