Польша прекратила поставки вооружения на Украину Моравецкий: Польша больше не поставляет ВСУ оружие, так как активно вооружается

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Польша прекратила поставки вооружения на Украину, поскольку сама в настоящее время активно вооружается, об этом сообщил в эфире телеканала Polsat премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По информации властей страны, Варшава являлась третьими в мире поставщиком оружия Киеву после США и Великобритании.

Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы, — сказал Моравецкий.

При этом в апреле 2022 года Варшава объявила о поставке военной помощи Киеву на сумму €1,5 млрд. В конце июля 2023 года речь шла уже о поставках на сумму €3 млрд. Среди переданного Украине вооружения числились танки, бронетехника, истребители, БПЛА, ствольная и реактивная артиллерия, системы ПВО, стрелковое оружие и множество боеприпасов.

Однако в последние дни отношения между двумя странами осложнились по причине эмбарго на поставки украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. При этом Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину. В результате Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран.