Стало известно о контактах между Россией и Британией по Украине inews: Лондон и Москва 1,5 года вели переговоры на фоне украинского конфликта

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Британские и российские дипломаты за последние 1,5 года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине, сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Великобритании. По его словам, встречи устраивались в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк.

Британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности, — говорится в публикации.

Неназванный британский представитель предположил, что в ходе этих контактов стороны также обсуждали проблемы продовольственной и ядерной безопасности. Другие британские дипломаты рассказали изданию, что считают крайне важным сохранять открытый диалог. Они указали на то, что Лондон и Москва не пытаются поделить Украину или заключать «от чужого лица» мирные соглашения.

Представитель МИД Британии, также неназванный, подтвердил факт встреч, однако заверил, что на них затрагивались только «жизненно важные» вопросы Соединенного Королевства. Контактировали дипломаты, в частности, в рамках ОБСЕ и заседаний Совбеза ООН, добавил он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений о прекращении поддержки Киева. В свою очередь анонимный европейский дипломат рассказал, что польские официальные лица заверили иностранных коллег в том, что государство продолжит меры военной поддержки Киева, хотя и в меньших объемах.