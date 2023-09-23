В Крыму заявили, что процесс распада Украины получит продолжение Глава парламента Крыма Константинов: процесс распада Украины не завершился

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года безграмотны, сообщает РИА Новости. По его мнению, процесс распада этой страны продолжится.

Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что для прекращения боевых действий должен последовать вывод войск России, включая Черноморский флот, со «всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года». Также Киев рассчитывает на контроль над экономической зоной в Черном и Азовском морях.

Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких «международно признанных границ». Оно и понятно: в «95-м квартале» этому не учили. Но это так — констатация его абсолютной правовой безграмотности, — сказал политик.

Он отметил, что слова Зеленского не имеют смысла и связи с реальностью. Реальность же в том, что Азовское море является внутренним морем России. Частью русского мира станет и Одесса, и все северное побережье Черного моря. Константинов подчеркнул, что «это произойдет однозначно».

Он считает, что новый формат Украины еще не сформировался, но от Киева он не зависит. В этом плане политик назвал показательным поведение Польши, которая «почуяла падаль и сделала стойку».

Ранее политолог Павел Мусялек заявил, что польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране. По его мнению, теплое общение, возможно, остается между рядовыми поляками и украинцами, но правящие элиты двух стран теперь настроились на жесткую политику, и это продлится еще долго.