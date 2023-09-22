В Польше рассказали, что приготовили для Украины Do Rzeczy: власти Польши заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной

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Польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy. По его мнению, теплое общение, возможно, остается между рядовыми поляками и украинцами, но правящие элиты двух стран теперь настроились на жесткую политику, и это продлится еще долго.

Избирательная кампания, конечно, не способствует нормализации отношений. Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации, — считает эксперт.

Он добавил, что после предвыборной кампании страны не вернутся к тем отношениям, которые были прежде.

Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет, — резюмировал Мусялек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне решения Польши, Словакии, Венгрии и Хорватии одновременно запретить импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины написала в своем Telegram-канале, что разговоры о мировом голоде и продовольственной безопасности напомнили ей детскую сказку «Молчком-то лучше». В ней рассказывается о хомяке, который тихо таскал зерно в свою нору.