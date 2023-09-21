Представитель МИД России Мария Захарова на фоне решения Польши, Словакии, Венгрии и Хорватии одновременно запретить импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины написала в своем Telegram-канале, что разговоры о «мировом голоде» и «продовольственной безопасности» напомнили ей детскую сказку «Молчком-то лучше». В ней рассказывается о хомяке, который тихо таскал зерно в свою нору.

Открыл рот Хомяк, из защёчных мешков высыпал горку зерна. Отборного зерна, спелого! Освободился рот у Хомяка и говорит Хомяк тихонечко: — Ладно. Пусть кричат. Пусть меня учат. А я, ни слова не говоря, пуд зерна в кладовую натаскал... И никто этого не видел. И никто этого не знает. И никто не позарится. Молчком-то лучше! — написала дипломат.