Американский разведчик предположил, что ждет Зеленского на Украине Риттер: президента Зеленского хотят отстранить от власти из-за поражений ВСУ

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Череда серьезных поражений на фронте и разорение страны делают будущее Владимира Зеленского в кресле президента Украины туманным, с таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, украинского лидера в перспективе могут отстранить от власти.

Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя. <...> Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство, — указал Риттер.

Он также сообщил, что под командованием Зеленского Вооруженные силы Украины потеряли порядка 400 тысяч военных и значительный объем западного оружия. Все эти факторы, по мнению Риттера, делают будущее украинского лидера «очень мрачным».

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

При этом сам Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой. По его словам, будет сделано все возможное для преодоления трудностей плохой погоды. Он также пообещал, что ВСУ возьмут Артемовск и еще два города. Президент отметил, что названия последних двух городов пока нельзя раскрывать, однако планы по их захвату «очень и очень всеобъемлющие».