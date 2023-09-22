Ракета ВСУ попала в здание ЧФ в Крыму: новости СВО на вечер 22 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ

Днем 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара получило повреждения историческое здание Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести. По данным Минобороны, всего силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к Севастополю.

Как уточнил позднее Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не повреждена. Также, по его словам, не пострадали люди, которые находились в момент удара на улице. Между тем Telegram-каналы «112» и «Военный обозреватель» сообщили, что в результате удара пострадали шестеро человек.

По данным сервиса Flightradar24, во время удара по Севастополю в небе над Черным морем был замечен самолет Военно-морских сил США P-8A «Посейдон». По сообщению Telegram-канала Readovka, он не корректировал атаку, а фиксировал ее результаты. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что удары по штабу Черноморского флота, по предварительным данным, нанесли четыре истребителя ВСУ Су-24М. По данным канала, было выпущено до восьми крылатых ракет Storm Shadow/SCALP EG, одна из которых попала в штаб флота. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил, что ВСУ смогли нанести удар по историческому зданию Черноморского флота России в Севастополе, так как радиолокационные станции не всегда замечают низколетящие БПЛА или крылатые ракеты. Парламентарий призвал модернизировать ПВО РФ, отметив, что у РФ ПВО одна из лучших. Также Соболев не стал исключать, что в историческом здании штаба Черноморского флота России в Севастополе в момент удара ВСУ никого не было.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ

Соболев призвал военное руководство России начать наступление после удара ВСУ по Севастополю. Депутат Госдумы Александр Бородай также заявил, что необходимо «сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима».

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Бахчисарайском районе республики была сбита ракета. По его словам, атаку успешно отразили силы противовоздушной обороны.

Также Крючков рассказал, что 22 сентября на интернет-провайдеров в Крыму была совершена беспрецедентная кибератака. По его словам, у жителей полуострова появились серьезные проблемы с подключением к Сети.

Незадолго до атак ВСУ в Крыму власти региона ограничили движение морского транспорта в Севастополе, а также перекрыли проезд для автомобилей на Крымском мосту.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал ВСУ уничтожить Крым. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в ответ на это заявление предложил лишить Украину права иметь собственную армию. В свою очередь депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что слова Подоляка можно расценивать как признак помешательства. Парламентарий подчеркнул, что полуостров остается под надежной защитой Вооруженных сил России, несмотря на все угрозы.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что ВСУ в ночь на 22 сентября выпустили семь снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка. Столицу Донецкой Народной Республики обстреляли два раза.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли из пулеметов и минометов село Наумовка в Белгородской области. Украинские военные атаковали населенный пункт с помощью 20 мин калибра 60 мм, а также совершили около 100 выстрелов из пулемета Калашникова. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.

SHOT сообщил, что ВСУ атаковали село Барбино, расположенное в трех километрах от границы с Украиной. Кроме того, по информации канала, под танковый обстрел попала деревня Грудская. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию Курской области. По информации канала, были замечены четверо предполагаемых участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Как утверждает врио главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, ситуация в городе напряженная и горячая. По его словам, украинская армия также интенсивно атакует Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку.

Пушилин также рассказал, что на Марьинском и Авдеевском направлениях в зоне СВО идет позиционное противостояние между ВС РФ и ВСУ. Он подчеркнул, что стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в США, что ВСУ возьмут Артемовск и еще два города. По его словам, названия этих городов пока нельзя раскрывать, однако планы по их взятию под контроль «очень и очень всеобъемлющие».

Зеленский также заявил, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой. По его словам, будет сделано все возможное для преодоления трудностей плохой погоды.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, ВСУ никогда не вернут под свой контроль Артемовск. Он подчеркнул, что украинские военные не обладают достаточным количеством бойцов и техники для подобных операций.

Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, руководство украинской армии перебрасывает резервы войск под село Работино Запорожской области. По его словам, таким образом ВСУ копят силы для начала третьей волны наступления в регионе. Он утверждает, что перед украинскими военными стоит задача прорваться к Токмаку.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

В Минобороны России заявили, что военнослужащие из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, удар был нанесен из РСЗО БМ-21-1 «Град».

Военкор Юрий Котенок сообщил, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Котенок отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «секретно». Минобороны России не комментировало эти сведения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине новый транш помощи на сумму €1,5 млрд. По ее словам, объединение уже предоставило в этом году Киеву €13,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи.

Зеленский заявил, что Украина и США создадут новую оборонную систему. По его словам, планируется производить оружие, формировать новую промышленную базу и открывать новые рабочие места.

По данным британских СМИ, отправленные Лондоном для ВСУ танки Challenger скрывают в себе смертельную опасность, поскольку в составе материалов, из которых изготовлен их корпус, присутствуют асбестосодержащие компоненты.

ГК «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России модернизированный авиационный комплекс А-50У. Самолет дальнего радиолокационного обзора предназначен для обнаружения новых типов летательных аппаратов и сопровождения наводимых истребителей. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, А-50У способен одновременно наблюдать за тысячами надводных объектов.

Следственный комитет России возбудил 200 уголовных дел в отношении иностранных солдат, воюющих на стороне ВСУ в зоне СВО. В ведомстве заявили, что следователи собрали доказательства, которые позволили предъявить обвинения еще 25 иностранцам. В их число попали граждане Австралии, Австрии, Аргентины и Бельгии.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует. Бразильский лидер отметил, что идеальный путь — это прекращение противостояния и мирные переговоры.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки уже «дали отмашку» Польше «сливать» Зеленского. По его словам, политик надоел им.

По данным 59.RU, осужденный на 18 лет за убийство и изнасилование российский актер Александр Килин отправился в зону СВО на Украину. Сейчас он находится в госпитале с ранением — у него лопнули обе барабанные перепонки в ушах, практически пропал слух. Актер известен по роли в фильме «Географ глобус пропил», он также сыграл в нескольких эпизодах сериала «Реальные пацаны».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжат проведение военной операции на Украине. По его словам, это необходимо, чтобы выполнить все поставленные задачи.

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