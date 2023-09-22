В Британии признали, что отправили Киеву «ядовитые» танки Британские СМИ: Лондон отправил Киеву асбестосодержащие танки

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Танки Challenger 2

Отправленные Лондоном для ВСУ танки Challenger скрывают в себе смертельную опасность, поскольку в составе материалов, из которых изготовлен их корпус, присутствуют асбестосодержащие компоненты, сообщает EADaily со ссылкой на британские СМИ. Эти вещества представляют серьезную угрозу для здоровья человека.

Как указывает издание, в Минобороны королевства признали, что среди подбитых на Украине танков Challenger 2 могут быть машины, пронизанные потенциально смертельными асбестосодержащими материалами.

Как пишет издание, воздействие асбеста может грозить человеку развитием таких заболеваний, как рак, мезотелиома и рубцы в легких. В особой группе риска — лица, находящиеся в непосредственном контакте с боевыми машинами, а также занимающиеся их обслуживанием.

Ранее на запорожском направлении в зоне проведения СВО были подбиты британские танки Challenger 2, которые были переданы Украине в качестве военной помощи. Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что поражение западной техники в ходе СВО стало «плохим маркетингом» для боевых машин стран НАТО и «отличной рекламой» российского оружия. Всего Лондон взялся поставить Киеву таких 14 танков.