Стали известны детали «охоты» ВС РФ на британский Challenger 2 Гагин: ВС РФ уничтожили британский Challenger 2 из отечественного ПТРК

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

Разведка ВС РФ целенаправленно выслеживала в зоне проведения спецоперации британский танк Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, которые приводит РИА Новости, когда машину обнаружили, была организована засада и танк сожгли при помощи отечественного ПТРК.

Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен, — рассказал Гагин.

Он уточнил, что ВСУ перебросили танк британского производства в район Работино в составе бронегруппы с советскими машинами. Последние, как ожидалось, должны были охранять Challenger 2. Российская разведка вычислила маршруты передвижения и места дислокации бронегруппы. Вся эта операция, которая велась целенаправленно, «развеяла миф о непобедимости британского оружия», заключил Гагин.

Об уничтожении в зоне СВО первого британского Challenger 2 стало известно в начале сентября. Машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он также заявлял, что Лондон не намерен передавать Киеву новый танк взамен уничтоженному.