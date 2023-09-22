Стало известно о планах ВСУ начать третью волну наступления в Работино Рогов: ВСУ перебрасывают резервы в Работино для третьей волны наступления

Фото: МО Украины

Руководство украинской армии перебрасывает резервы войск под село Работино Запорожской области, сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, таким образом ВСУ копят силы для начала третьей волны наступления в регионе. Он утверждает, что у украинских военных стоит задача прорваться к городу Токмак.

[Украинские военные] на фоне провала контрнаступления и больших потерь перебросили стратегические резервы на ореховское направление под Работино. Они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в нашу первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяцев, и прорваться к Токмаку, — сказал Рогов.

По его подсчетам, суммарно украинская армия перебросила под Работино 11 бригад, один полк, два батальона, три группы авиационной разведки, а также подразделение морского центра. Рогов утверждает, что ВСУ хотят продавить линию обороны российских войск на участке Работино — Вербовое, однако по ним беспрерывно работает артиллерия.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники атаковали украинскую штурмовую группу в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Как утверждает Рогов, противник понес большие потери. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить пункт боепитания ВСУ под населенным пунктом Синьковка. Это позволило лишить украинские подразделения боеприпасов.