Актер из «Реальных пацанов» Килин попал из тюрьмы на СВО

Фото: vk.com/alex_artist_kilin

Александр Килин

Осужденный на восемнадцать лет за убийство и изнасилование российский актер Александр Килин отправился в зону специальной военной операции, сообщает портал 59.RU. Как отмечается, сейчас он находится в госпитале с ранением — у него лопнули обе барабанные перепонки в ушах и практически пропал слух.

По данным портала, актер из Перми Александр Килин, известен по фильму «Географ глобус пропил», он также сыграл в эпизодах сериала «Реальные пацаны». Его осудили восемь лет назад за изнасилование и убийство 19-летней студентки. Тело девушки нашли недалеко от ее дома, ее 12 раз ударили камнем по голове. Последним, с кем ее видели, был Килин. Своей вины он не признал, тем не менее получил тюремный срок.

С тех пор он находился в исправительной колонии № 1 города Соликамска. Однако в июле 2023 года опубликовал первые снимки из зоны СВО.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Котенок отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «Секретно». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Военкор выразил мнение, что сейчас России нужны бойцы ЧВК «Вагнер», армия нуждается в «реальных победах и освобождении своих территорий».