«Военный обозреватель»: удары по штабу ЧФ нанесли истребители ВСУ Су-24М

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что удары по штабу Черноморского флота, по предварительным данным, нанесли четыре истребителя ВСУ Су-24М. По данным канала, было выпущено до восьми крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG, одна из которых попала в штаб флота. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал также сообщает о шести пострадавших при атаке на этот объект.

О ракетной атаке Вооруженных сил Украины на штаб сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев днем 22 сентября. Он уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. Глава Севастополя призвал жителей города не прикасаться к подобным элементам, а также не осуществлять фото- и видео съемку.

Позднее он предупредил о риске новой ракетной атаки по городу. На территории населенного пункта прозвучал соответствующий сигнал. Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания на территории штаба Черноморского флота. Продолжается наращивание сил и средств, добавил губернатор.

Также появилось видео с места ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. На кадрах видны столбы дыма, поднимающиеся с территории объекта.