Власти сообщили о «беспрецедентной» кибератаке на интернет в Крыму Крючков: на интернет в Крыму совершена «беспрецедентная» кибератака

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На интернет-провайдеров в Крыму совершена «беспрецедентная» кибератака, сообщил в Telegram советник главы республики Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков. По его словам, у жителей полуострова появились серьезные проблемы с подключением к Сети. Он пообещал, что экстренные службы в ближайшее время починят интернет.

Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности, — написал Крючков.

Накануне советник Аксенова также сообщал о масштабной кибератаке на интернет-ресурсы Крыма. По его словам, некоторые сайты государственных органов и СМИ могли работать с перебоями.

Днем 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара погиб один российский военнослужащий. Кроме этого, повреждения получило историческое здание Черноморского флота. Всего силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к городу.

По данным Telegram-каналов «112» и «Военный обозреватель», в результате удара также пострадали шестеро человек. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.