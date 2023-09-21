Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке

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Масштабная кибератака ведется на интернет-ресурсы Крыма, заявил в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. По его словам, некоторые сайты государственных органов и СМИ могут работать с перебоями.

На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями. Приносим свои извинения за временные неудобства, — заявил Крючков.

В июле секретарь Совбеза безопасности России Николай Патрушев сообщал, что кибератаки на Россию «под украинским флагом» планируют и осуществляют США. Они касаются критической информационной структуры. По его словам, нередко к таким атакам привлекаются украинские хакеры, основными целями являются финансовая система России, транспортные и энергетические сети, а также сайты госуслуг.

Позже заместитель главы Сбера Станислав Кузнецов заявил, на протяжении всего прошлого года атаки проводились на крупные системно значимые компании, имеющие продвинутую систему защиты. Однако вскоре злоумышленники осознали, что подобные шаги имеют очень невысокую эффективность.

В связи с этим у хакеров появился «новый тренд». По его словам, теперь «IT-армия Украины» атакует менее защищенные ресурсы, в том числе региональных органов госвласти РФ.