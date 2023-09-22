Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил Владимиру Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует, сообщает телеканал CNN Brasil. Бразильский лидер заяви, что идеальный путь — это прекращение конфликта и мирные переговоры.
Президент Бразилии Лула (да Силва) заявил... Владимиру Зеленскому, что военного решения войны не существует, — говорится в сообщении телеканала.
Как заявил президент Бразилии отметил, что идеальный путь - это прекращение конфликта и мирные переговоры. Ранее Лула да Силва сообщал, что обсудил с Зеленским вопрос о поиске путей разрешения конфликта на Украине.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.
Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину заявил, что страна может отказаться от членства в МУС. По его мнению, страна имеет право отозвать свою подпись под Римским статутом, поскольку многие государства мира, в том числе могущественные, не вступили в организацию, что создает ситуацию неравноправия.