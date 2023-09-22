Лула заявил, что военного решения конфликта на Украине нет CNN: Лула заявил Зеленскому, что военного решения конфликта не существует

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил Владимиру Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует, сообщает телеканал CNN Brasil. Бразильский лидер заяви, что идеальный путь — это прекращение конфликта и мирные переговоры.

Президент Бразилии Лула (да Силва) заявил... Владимиру Зеленскому, что военного решения войны не существует, — говорится в сообщении телеканала.

Как заявил президент Бразилии отметил, что идеальный путь - это прекращение конфликта и мирные переговоры. Ранее Лула да Силва сообщал, что обсудил с Зеленским вопрос о поиске путей разрешения конфликта на Украине.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину заявил, что страна может отказаться от членства в МУС. По его мнению, страна имеет право отозвать свою подпись под Римским статутом, поскольку многие государства мира, в том числе могущественные, не вступили в организацию, что создает ситуацию неравноправия.