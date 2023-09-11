Обещавший не арестовывать Путина президент Бразилии внезапно «сдал назад» Обещавший безопасность Путину президент Бразилии допустил его арест

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест своего российского коллеги Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, которые приводит Barron`s, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда (МУС) о задержании президента РФ.

Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решение принимает судебная власть, а не правительство, — сказал Лула да Силва.

В то же время президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он уверен, что подобного рода соглашения лишь вредят развивающимся странам. Более того, как напомнил Лула да Силва, ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Теоретически он может быть исполнен, если российский лидер прибудет в одну из стран, где признают юрисдикцию МУС. На этом фоне президент Бразилии прежде гарантировал коллеге из РФ полную безопасность. Он также утверждал, что сам планирует посетить Россию для участия в следующем саммите БРИКС.