Бородай призвал «ликвидировать киевский режим» после удара по Севастополю Депутат Бородай: нужно ликвидировать «киевский режим», никаких компромиссов

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с NEWS.ru заявил, что необходимо «сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима». Так он прокомментировал сообщение губернатора Севастополя Михаила Развожаева об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ. Парламентарий отметил, что никакие компромиссы с Киевом невозможны.

Не надо думать, что все события этих лет, начиная с 2014-го, кого-то не коснутся. Враг у нас жестокий и беспощадный, и сражаться надо с ним жестоко и беспощадно. Никакие компромиссы невозможны, враг должен быть разбит и уничтожен. Куда наносить удары, пусть решает руководство страны, Минобороны и Генштаб. Наша задача сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима, — добавил Бородай.

На вопрос о возможной ликвидации высшего руководства Украины он ответил, что «это нужно было сделать давно. Дело в том, что нынешние события от прежних ничем не отличаются — много лет, начиная с 2014-го, погибают, уничтожаются, убиваются массово русские люди».

Запытанные в тюрьмах СБУ с 2014-го русские патриоты, мирные жители, в том числе дети, убитые на Донбассе — это какие-то другие, ничего не значащие русские люди? Это ровно такие же русские люди, не так важно, граждане ли они России. Это русские люди, Россия должна их защищать. И оставлять их смерть, часто ужасную смерть, мучительную, не отмщенной, а врагов не наказанными, мягко выражаясь, неправильно, — подытожил Бородай.

Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских ракет в небе над Севастополем, ранее сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в результате удара погиб один человек. Кроме этого, было повреждено историческое здание Черноморского флота.