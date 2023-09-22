ГК «Ростех» передала ВКС России модернизированный А-50У ГК «Ростех» передала ВКС России модернизированный авиационный комплекс А-50У

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50У

ГК «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России модернизированный авиационный комплекс А-50У, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы госкорпорации, самолет дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) предназначен для обнаружения новых типов летательных аппаратов и для сопровождения наводимых истребителей. Он может сопровождать большее количество целей.

Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, — говорится в сообщении.

Представители госкорпорации отметили, что самолет оснащен современной аппаратурой, которая позволила снизить его вес и увеличить дальность полета. Кроме того, новая аппаратура обладает большей производительностью и быстродействием, благодаря чему функциональность программного обеспечения также выросла. Улучшенная эргономика судна же позволяет снизить утомляемость тактического экипажа.

Ранее стало известно, что предприятия корпорации «Ростех» намерены нарастить производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев подчеркнул, что также будет увеличено производство беспилотников моделей «Тахион» и «Гранат».