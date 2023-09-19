Ростех увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Предприятия госкорпорации «Ростех» кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индустриального директора комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев. По его словам, также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».

Расширены возможности производства БПЛА, благодаря чему кратно увеличится выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион» и другие, — заявил Оздоев.

Помимо дронов-камикадзе и обычных беспилотников, предприятия госкорпорации также нарастят производство ракет. Речь идет, в частности, о моделях «Китолов», «Стрела» и «Вихрь». Кроме того, специалисты Ростеха планируют увеличить объемы производства управляемых ракет 9М333, которые используются в зенитных установках, авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов.

Беспилотники «Куб» и «Ланцет» в настоящее время активно применяются в рамках специальной военной операции на Украине. По мнению полковника в отставке, российский «Ланцет» является самым маневренным и мощным беспилотным летательным аппаратом в зоне СВО. Дальность полета дрона составляет 70 километров. Благодаря своим техническим характеристикам устройство способно долгое время находиться в воздухе и уничтожать любую технику противника.