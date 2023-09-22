Крымский мост перекрыли для проезда авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. Причины ввода ограничений не называются. Автолюбителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по левой части Крымского моста, поврежденной в результате июльского теракта. По его словам, на ее восстановление потребовалось 59 дней. Хуснуллин отметил, что строители сдали объект на день раньше запланированного срока. Он добавил, что еще предстоит восстановить второе пролетное строение, реконструкцию планируется завершить к 1 ноября.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами ночью 17 июля. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения.