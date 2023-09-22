Военэксперт раскрыл, как самолет-локатор А-50У поможет России в зоне СВО Военэксперт Суконкин назвал самолет А-50У эффективным против дронов и ракет ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50У

Модернизированный самолет-локатор А-50У, ранее переданный ВКС России, способен одновременно наблюдать за тысячами надводных объектов, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, самолет может использоваться для наблюдения за кораблями, другими самолетами, крылатыми ракетами, БПЛА и прочими видами техники. Кроме того, он участвует в целеуказании и передает координаты противника системам ПВО, ПРО и летчикам боевой авиации.

Для постоянного освещения обстановки в ходе боевых действий, сравнимых по масштабам с СВО, необходимо наличие нескольких десятков самолетов-локаторов, подобных А-50У. Очень хорошо, что ВКС России получили модернизированный борт. Но лучше получать несколько таких машин в год, — отметил Суконкин.

Вместе с тем военный эксперт подчеркнул, что самолет А-50У может провести в воздухе около восьми часов без сменного экипажа и дозаправки. С дозаправкой и сменой экипажа же он может находиться в полете 24 часа, однако вряд ли его будут эксплуатировать на износ. По мнению Суконкина, ВКС России будет беречь этот самолет.

Отдельное внимание эксперт обратил на техническое оснащение самолета. Он отметил, что радиус действия радиолокационной станции на воздушном судне ограничивается лишь кривизной поверхности Земли. Рабочая высота самолета составляет 10 километров, откуда они могут наблюдать надводные объекты на 310 километров.

Как сообщалось ранее, госкорпорация «Ростех» передала ВКС России модернизированный самолет А-50У. Он способен сопровождать большее количество целей, чем предыдущие модели, а также обладает сниженным весом и повышенной эргономикой, благодаря чему утомляемость экипажа понижается.