Mash: диверсанты ВСУ проникли на территорию Курской области

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские диверсанты проникли на территорию Курской области. По информации канала, были замечены четверо предполагаемых участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

По данным Mash, очевидцы заметили четверых диверсантов в селе Горналь Суджанского района. Правоохранительные органы ищут их.

В июле военкор Алексей Живов сообщил, что украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию России на стыке Курской и Белгородской областей. Он опубликовал кадры, на которых видно, что российские военные наносят по ДРГ удар из гаубицы Д-30.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на территорию Белгородской области заходила небольшая группа украинских диверсантов. По его словам, они напали на служебную машину Минобороны РФ, перевозившую продукты питания. После появления чеченских бойцов диверсанты вернулись на территорию Украины.

15 июня чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины. Как заявил Кадыров, жители региона теперь надежно охраняются, украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.