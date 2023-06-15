Чеченские бойцы начали охранять границу с Украиной Кадыров: бойцы «Ахмата» начали охранять границу Белгородской области с Украиной

Фото: t.me/Kadyrov_95

Чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что жители региона теперь надежно охраняются и украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.

Личный состав батальона «Запад Ахмат» МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области. <...> Теперь для бандитов граница закрыта, — написал Кадыров.

Так, чеченские бойцы появились на КПП вблизи населенных пунктов Нехотеевка и Казинка. Последний был атакован членами диверсионно-разведывательных групп Украины, напомнил глава Чечни. Жители других приграничных районов также могут выдохнуть, поскольку находятся под надежной защитой, заверил Кадыров.

Ранее Кадыров предлагал лично президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы.