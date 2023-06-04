Кадыров предложил Путину решение проблемы с диверсантами на Белгородчине Кадыров: в Белгородскую область для борьбы с диверсантами нужно направить чеченских бойцов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы. Соответствующее предложение Кадыров разместил в личном Telegram-канале.

Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырёх десятков населенных пунктов ЛДНР, — отметил чеченский лидер.

По словам Кадырова, бойцы оснащены новейшей техникой и готовы выполнить любой приказ главы государства. Он подчеркнул, что «это было бы хорошим решением».

Минобороны РФ 4 июня сообщило, что российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По противнику был нанесен удар из артиллерии, после чего он ретировался.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка шел бой с группой диверсантов, которые требовали встречи с ним. Глава региона выразил надежду, что ДРГ будет уничтожена, заявив, что не может быть иного исхода, кроме как ее ликвидация.