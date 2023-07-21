Кадыров сообщил, что в Белгородскую область зашли украинские диверсанты

Фото: t.me/RKadyrov_95

На днях на территорию Белгородской области зашла небольшая группа украинских диверсантов, сообщил в cвоем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, те напали на служебную машину Минобороны РФ, перевозящую продукты питания. После появления чеченских бойцов диверсанты вернулись на территорию Украины, добавил он. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину МО. <...> Сопровождали спецтранспорт всего два бойца, у которых не было никакого вооружения, кроме своего табельного стрелкового. <...> Когда террористы узнали, что за ними выдвинулась погоня во главе с дорогими братьями – начальниками отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам ЧР Рустамом Агуевым и Гайрбеком Делимхановым, бандиты в спешке покинули РФ, — написал Кадыров.

Он уточнил, что нападавшие обстреляли машину с двумя российскими военными и выдали это чуть ли не за захват всей Белгородской области. Глава Чечни предложил диверсантам встретиться с бойцами «Ахмата» и показать все свои возможности.

15 июня чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины. Как заявил Кадыров, жители региона теперь надежно охраняются и украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.

Ранее Кадыров предлагал лично президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы.